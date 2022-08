Kastamonu haber! Erzincan'da 237 kişi sorgulandı, 83 araç denetlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 237 kişinin sorgusu yapılarak 83 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde "Genel Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 237 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 83 aracın denetim ve kontrolü yapılarak; 3 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan bin 281 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 32/1, araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemekten 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 63, araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 888 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN