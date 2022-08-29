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Kastamonu haber! Elazığ'da 187 şahıs ve 95 araç sorgulandı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haber! Elazığ'da 187 şahıs ve 95 araç sorgulandı

Kastamonu haber: Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece yarısı gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 187 şahıs ve 95 araç sorgulandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece yarısı gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 187 şahıs ve 95 araç sorgulandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor. Bu çerçevede gece yarısı Nailbey Mahallesinde 20 ekip ve 52 personelin katılımı ile yapılan Dar Bölge Uygulamasında, 187 şahıs ve 95 araç sorgulandı. Uygulamada, aranan 1 şüpheli yakalanırken valilik izni olmadan atık malzeme toplayan 4 şahsa idari işlem yapılarak 1 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildiği, 2 yoklama kaçağı durumunda olan şahsa da gerekli tutanağın tanzim edildiği bildirildi.

Kentimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızın kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

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