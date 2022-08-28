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Kastamonu haber | Aydın'da araç kundaklama iddiası

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haber | Aydın'da araç kundaklama iddiası

Kastamonu haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen otomobil yangını ile ilgili olayda, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan bir şahsın dayısının oğlunun otomobilini kundakladığı iddia edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen otomobil yangını ile ilgili olayda, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan bir şahsın dayısının oğlunun otomobilini kundakladığı iddia edildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1952 sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S.'ye ait park halindeki 45 YB 1933 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilin bagaj kısmı ve arka koltukları yanarak zarar gördü.

Olay sonrası itfaiye ekiplerinin otomobilin arka camının kırılarak içerisine yanıcı madde atıldığını tespit etmesi ve görgü tanıklarının güvenlik güçlerine otomobilin çevresinde birinin dolaştığı ve daha sonra bölgeden hızla uzaklaştığı yönünde verdiği ifadeler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada otomobilin etrafında dolaşan şahsın araç sahibinin dayısının oğlu olduğu ve aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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