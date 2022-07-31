Kastamonu haber | Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde yoldan çıkıp takla atan araç kameraya anbean yansıdı. Ankara'nın Sincan ilçesinde yoldan çıkıp takla atan araç kameraya anbean yansıdı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Gündüz Yazıcı (56) idaresindeki 06BA2871 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili Şehit Fatih Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı yolda seyir halinde olan başka aracın kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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