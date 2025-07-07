Kastamonu Fabrikasında Silahlı Kavga: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralı

Kastamonu Fabrikasında Silahlı Kavga: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralı
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Kastamonu Şeker Fabrikası'nda çıkan silahlı kavgada 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı. Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan A.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Kastamonu'da fabrikada çıkan silahlı kavgada 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, Kastamonu-Sinop karayolu Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi A.Y., yanındaki silahla A.E. ve S.D.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Şüpheli A.Y. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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