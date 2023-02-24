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Kastamonu Emniyetinden deprem bölgesine 60 personel gönderildi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu Emniyetinden deprem bölgesine 60 personel gönderildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından depremin merkezi Kahramanmaraş'a 60 personel görevlendirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından depremin merkezi Kahramanmaraş'a 60 personel görevlendirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta asayişi sağlamak ve yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla 60 personel görevlendirildi. Emniyet binası önünde hazır bekleyen personel, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay tarafından deprem bölgesine uğurlandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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