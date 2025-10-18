Kastamonu'dan Aranan Şahıs Mersin'de Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde, 22 ayrı suçtan 35 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu, Mersin, İstanbul ve Ankara'da 22 ayrı suçtan toplam 35 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin yakalanması için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen şahıs, bilgi aktarılan Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. - KASTAMONU