Kastamonu'daki Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını mahallenin yanına kadar yaklaştı. Bir vatandaş ise evini yangından korumak için evinin etrafını suyla ıslatmaya çalıştı.

Kastamonu-Karabük sınırındaki orman yangınları devam ediyor. İki farklı noktada süren orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan orman yangınında 3 ev yandı. Karasu Mahallesi mevkiinde süren diğer yangın ise hızla yayılmaya devam ediyor. Helikopterler ve arazözlerle ekipler yangının ilerleyişini durdurmak için çaba veriyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, yangının sürdüğü Karasu Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Karasu Mahallesi'nde yaşayan Suat Atalay isimli bir vatandaş ise yaklaşan orman yangınından evini korumak için bahçesindeki otları hortumla sulamaya çalıştı. Yangın haberini duyar duymaz evine geldiğini ve önlem almaya çalıştığını belirten Suat Atalay, "Ben Safranbolu'da yaşıyorum. Burada bahçem var. Haftada bir iki kez geliyoruz. Komşum arayıp yangın olduğunu söyledi. Hemen geldim. Yangın bize mesafeli ama yakın. Rüzgarın nereye geleceği belli değil. Biz de elimizde hortumla yangını söndürmek amaçlı değil de evin etrafını korumak için uğraşıyoruz" dedi. - KASTAMONU