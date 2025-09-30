Kastamonu'daki Motosiklet Kazası Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan olan beton mikseri sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kaza, 12 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın K., idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseriyle seyir halindeyken gözünü güneş alması sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan Cemalettin D.K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Cemalettin D.K. yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Seda Sönmez kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen Akın K. hakkında açılan dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada Akın K.'nın cezalandırılmasını, motosiklet sürücüsü Cemalettin D.K.'nin ise taşıdığı yolcuya kask taktırmadığı için tali kusurlu sayılmasını, Seda Sönmez'in de yolculuk esnasında kask takmadığı gerekçesiyle tali kusurlu sayılmasını talep etti.

Mütalaayla ilgili savunma yapan Akın K.'nin avukatı, "Tutanaklarda hata olduğu düşüncesindeyiz. Kaza esnasında sağdaki yerde tali bir yol var. Buradan motosikletin çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu husus hiç dikkate alınmamıştır. Tutanaklarda motosikletin 11-12 metre sürüklendiği belirtilirken, fotoğraflarda ise 2 metre mesafede araç önünde durduğu görülmektedir. Kroki ve olay yeri fotoğrafları mahkemenize sunuldu. Motosikletin düştüğü yere bakılınca yolda giden değil de tali yoldan çıkan bir motosiklet olduğu anlaşılıyor. Bir önceki celsede keşif talebimiz reddedildiyse de yeni deliller neticesinde keşif ve tahkikat talebimiz vardır. Ayrıca mütalaayı kabul etmiyoruz, esas hakkında savunmamız için süre talebimiz vardır" diye konuştu.

Cemalettin D.K.'nin avukatı ise, "Sanık yolda giderken gözünü güneşin almasına rağmen yavaşlamaması sonucu 19 yaşında hayatın baharında olan bir gencin yaşamını, diğer katılan sanığında hayatı boyunca engelli kalmasına sebep olmuştur. Seda'nın kask takmaması sebebiyle tali kusurlu olması istense de kask dahi taksa kazada bir şeyin değişmeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden sanığın cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlama talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU