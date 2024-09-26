Kastamonu'daki Cinayet Davasında İki Sanığa Beraat

Kastamonu'da bir restoranda işlenen cinayetle ilgili yargılanan 4 sanıktan ikisi, haklarında verilen hapis cezası bozularak beraat etti.

Olay, 13 Mart 2023 tarihinde İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devlethan Y., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek Erdal Kabasakal'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kabasakal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Devlethan Y. ile birlikte noter olan babası Ahmet Y. ve dedesi Hakkı Y. tutuklandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından sanıklar hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Eylül 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar noter Ahmet Y. ve babası Hakkı Y., tahliye edildi. Ardından 6 Mart 2024 tarihinde yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık Devlethan Y.'yi 25 yıl, Ahmet Y. ile babası Hakkı Y.'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan noter Ahmet Y., duruşma salonundan tutuklanırken, babası Hakkı Y.'ye de ev hapsi verildi. Diğer tutuksuz yargılanan sanık E.K. de yaralama suçundan 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların karara itiraz etmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmada, cinayet şüphelisi tutuklu sanık Devlethan Y. hakkında verilen 25 yıl hapis cezasını onarken, diğer tutuklu sanık noter Ahmet Y.'nin hakkında verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozarak beraatına, ev hapsine çarptırılan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen Hakkı Y.'nin de beraatına karar verdi. - KASTAMONU