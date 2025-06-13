Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek iki araca çarptı.

Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde plakası belirlenemeyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek 34 LR 5648 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ve 41 ARV 299 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Y.Ç., N.Ç., Y.K., Ö.K., M.E.K., A.K., Ş.T.Ö., A.Ö. ve M.Ö. yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - 3.Sayfa
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze fırlatıldı
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
'Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldü' iddiası

ABD basını duyurdu! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında öldü
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı

Milli futbolcuların İspanya maçında kendisinden istedikleri şeye bakın
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.