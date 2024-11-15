Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu- İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında yer yer yoğun sisinde etkili olduğu bölgede üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ş.A. yönetimindeki 34 DKR 802 plakalı BMW marka cipe, S.B. idaresindeki 67 ADB 948 plakalı Isuzu marka pikap arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle BMW marka cip, önünde kırmızı ışıkta bekleyen R.K. yönetimindeki 16 BJP 254 plakalı Peugeot marka cipe çarptı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan G.C. ve Ş.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri, kavşak içerisinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Öte yandan Kurubenzinlik kavşağında yer yer yoğun sisinde etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü görüldü.