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Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası: 12 Kişi Yaralandı

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Kastamonu-İnebolu karayolu Ağlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1'i ağır, 2'si çocuk 12 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kastamonu'da 3 aracın karıştığı ve 1'i ağır, 2'si çocuk 12 kişi yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Ağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı Toyota marka otomobil, Numan Kale yönetimindeki 18 BH 887 plakalı Honda marka otomobille, ardından Sadık Temur idaresindeki 34 TJ 4962 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, kazada yaralanan, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu Sadık Temur, Fatma Oral, Cemile Çalış, Sebahat Temur, Numan Kale, Hatice Sevindik, Ahsen Kale, Ömer Faruk Kale, İhsan Kale, Şennur Kale, Erol Mut ile Muhammet Fatih Mut yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı otomobilin Ağlı kavşağında önce Numan Kale yönetimindeki 18 BH 887 plakalı otomobile, ardından Sadık Temur idaresindeki 34 TJ 4962 plakalı otomobille çarptığı görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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