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Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Kastamonu'da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

KASTAMONU - Kastamonu'da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kastamonu'da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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