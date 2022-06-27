Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Kastamonu'da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
KASTAMONU - Kastamonu'da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, Kastamonu'da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.
İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - 3. Sayfa