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Kastamonu'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Kastamonu'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti
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Kastamonu'da bir motosikletli kurye, yol verme sebebiyle tartıştığı araç sürücüsü tarafından bıçaklandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'da yol verme sebebiyle tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kurye yaralandı.

Olay, Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye A.D. ile geri manevra yapmak isteyen araç sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen şahıslardan biri A.D.'yi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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