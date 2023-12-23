Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı: Yollar Beyaza Büründü

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle karayolları beyaza büründü. Yaz lastiği ile yola çıkan onlarca araç ise yolda mahsur kaldı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kuzey kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Yüksek kesimlerinde bulunan karayollarında ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Kış lastiği takmayan bazı araçlar da yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ise yol küreme çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU