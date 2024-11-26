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Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kapalı Köy Yolu Sayısı 180'e Düştü

Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kapalı Köy Yolu Sayısı 180'e Düştü
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Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı, karla mücadele çalışmaları sonrasında 180'e düştü. İl genelinde 526 köy yolunun kapanmasının ardından, ekipler kapalı yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolu sayısı 180'e düştü.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 526 köy yolu kapanmıştı. Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından başlatılan karla mücadele çalışması neticesinde, kapalı köy yolu sayısı 180'e düştü. Merkez ilçesinde 10, Ağlı ilçesinde, 3, Azdavay ilçesinde 36, Bozkurt ilçesinde 12, Cide ilçesinde 1, Çatalzeytin ilçesinde 5, Daday ilçesinde 14, Devrekani ilçesinde 24, Doğanyurt ilçesinde 1, Hanönü ilçesinde 6, İhsangazi ilçesinde 1, İnebolu ilçesinde 10, Küre ilçesinde 3, Pınarbaşı ilçesinde 13, Seydiler ilçesinde 4, Şenpazar ilçesinde 13, Taşköprü ilçesinde 13 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler tarafından kapalı köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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