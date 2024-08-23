Kastamonu'da Yıldırım Sonucu Çıkan Orman Yangını Köylüler Tarafından Söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yıldırımın düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Aşağışehirören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandaki bir çam ağacına yıldırım düştü. Ağacın alev alması ile ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören köy muhtarının ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU