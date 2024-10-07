Kastamonu'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını köy sakinleri tarafından başarıyla söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Alasökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bir ağacın üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, köydeki yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU