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Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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