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Kastamonu'da Yaya Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen bir genç kıza otomobil çarptı. Kazada genç kız hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ve trafik ekipleri inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan feci kazada genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde benzin istasyonlarının olduğu bölgede Furkan A. (28) idaresindeki 37 ABG 979 plakalı Volkswagen marka otomobil, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Yasemin Kebapçıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Yasemin Kebapçıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Yaşanan kazanın ardından polis ve trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Yasemin Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Furkan A. da, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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