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Kastamonu'da Yaşlı Çift Zehirlendi

Kastamonu'da Yaşlı Çift Zehirlendi
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Bozkurt ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen 83 yaşındaki Hayri Sarı ve 80 yaşındaki eşi Adile Sarı, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumu kritik.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen yaşlı çift zehirlendi. Hastaneye kaldırılan yaşlı çift, entübe edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde yaşayan Hayri Sarı (83) ve eşi Adile Sarı (80), mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Ormandan topladıkları mantarı eve gelince pişirerek yiyen Hayri ve Adile Sarı çifti, bir süre sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrollerde Hayri Sarı ve eşi Adile Sarı'nın yedikleri mantardan zehirlendiklerini tespit etti. Bozkurt Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaşlı çift, ileri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunan Hayri Sarı ve eşi Adile Sarı, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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