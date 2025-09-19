Haberler

Kastamonu'da Yaşlı Adam Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Yaşlı Adam Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 75 yaşındaki Ahmet Ergan, evinde merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ergan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ergan (75), evinde merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından yerde yatar vaziyette bulunan Ergan'ın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Ergan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
