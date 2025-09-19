Kastamonu'da Yaşlı Adam Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ergan (75), evinde merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından yerde yatar vaziyette bulunan Ergan'ın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Ergan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU