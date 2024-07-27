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Kastamonu'da Yaralı Leylek Kurtarıldı

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından il merkezine bağlı Aşağıbatak köyünde leylek yaralı olarak bulundu. Yaralı olarak bulunan leylek, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı leylek, tedavisinin bitmesine müteakip tekrar doğal ortamına salınacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Jandarma Hayvan Hakları Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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