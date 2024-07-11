Kastamonu'da Yaralı Hayvanlar Doğaya Salındı

Kastamonu'da yaralı halde bulunan yaralı hayvanlar, tamamlanan tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Kastamonu'da son bir aylık süreçte gelen ihbarlar neticesinde vatandaşlarımızdan ve bazı kurumlardan teslim alınan yaralı yaban hayvanları sağlıklarına kavuşmalarının ardından yeniden doğayla buluştu. Sansar, alakarga, serçe, mar tı, jandarma ekiplerinden alınan yaralı karaca, Ağlı Orman İşletme personelinden alınan yaralı baykuş, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personelinden alınan yavru alakarga ve İnebolu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden alınan karga DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı. Gerekli tedavilerinin ardından bir süre rehabilitasyon sürecinde tutulan yaban hayvanları, doğal yaşam alanlarına döndü.

Veteriner hekimce tedavileri tamamlanan 4 yavru leylek de Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. - KASTAMONU