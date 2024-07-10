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Kastamonu'da yapılan operasyonda binlerce doldurulmuş makaron ve cinsel içerikli malzeme ele geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde yapılan aramada çok sayıda 11 bin 640 adet doldurulmuş makaron ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde yapılan aramada çok sayıda 11 bin 640 adet doldurulmuş makaron ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezi ve Küre ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahsın işyerinde arama yapıldı. Aramada 11 bin 640 adet doldurulmuş makaron ve 55 adet cinsel içirikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Makaron Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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