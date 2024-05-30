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Kastamonu'da yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 adrese yapılan aramalarda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 16 adrese düzenlenen operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan 16 adreste arama gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet şarjör, bin 24 adet tabanca fişeği, 309 adet uzun namlulu silah fişeği, 3 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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