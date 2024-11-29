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Kastamonu'da Yangında Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Yangında Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 80 yaşındaki Sabri Gizli ile engelli oğlu Salih Gizli hayatını kaybetti. Yangında yaralanan diğer oğlu hastanede tedavi edilirken, abartı hayvanlar da telef oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dün gece sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli ile engelli oğlu Salih Gizli, toprağa verildi.

Yangın, dün gece saat 03.00 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Yukarı Berçin Köyü Orta Berçin Mahallesi'nde Sabri Gizli'ye ait iki katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen sebeple çıkan yangında evde mahsur kalan Sabri Gizli (80) ile engelli oğlu Salih Gizli (50), evden çıkamayarak hayatlarını kaybetti, diğer oğlu Şahin Gizli ise, yaralı olarak yangından kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri, enkazın altından baba ile oğlunun cenazelerini çıkarttı. Tosya Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Sabri Gizli ile engelli oğlu Salih Gizli, Yukarı Berçin köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Tosya İlçe Müftüsü Mahmut Uluşah'ın kıldırdığı cenaze namazına Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile kurum müdürleri ve ailenin yakınları katıldı.

Yangında yaralanan Şahin Gizli'nin tedavisi, Ankara'da devan ederken, evin alt katında bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanlardan 60'tan fazlası da telef oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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