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Kastamonu'da Yangın Korkusu: Vinç Kullanılmaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın Korkusu: Vinç Kullanılmaz Hale Geldi
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Kastamonu-Karabük karayolunda seyir halindeki bir vincin kabin kısmında çıkan yangın, araç tamamen yanana kadar büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak vinç kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da seyir halinde alevlere teslim olan vinç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu- Karabük karayolu Kurucaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan vinçte bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kabin kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek vinci sardı. Aracı yol kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında vinç kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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