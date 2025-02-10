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Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Karacalar köyünde Abdi Civek'e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Araç ilçesi Karacalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi Civek'e ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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