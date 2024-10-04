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Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın sonucunda Adem Duman'a ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Duman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın yangına müdahalede bulundu. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken iki katlı ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Taşköprü İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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