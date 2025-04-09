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Kastamonu'da Yangın: Evde Yanmış Ceset Bulundu

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Kastamonu'nun Esentepe Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında, evin koridorunda yanmış bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın çıkan evde yanmış ceset bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'da alevlere teslim olan tek katlı müstakil evde yanmış ceset bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Çetin'e ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapan ekipler evin koridorunda kimliği henüz tespit edilemeyen ceset buldu. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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