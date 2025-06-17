Kastamonu'da Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'da Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi. Elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kastamonu'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında, alevlere teslim olan daire kullanılmaz hale geldi.

Olay, Candaroğulları Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki, Satı Mehmet Karaş'a ait dairede yangın çıktı. Elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında binada bulunan aileler, durumu fark edince dışarı çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, dairedeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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