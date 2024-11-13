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Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesine rağmen evi kullanılmaz hale getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cevizlik köyü Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'ye ait bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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