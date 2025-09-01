Kastamonu'da Yangın: 3 Yapı Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, Güzelce köyünde 3 yapının yanmasına sebep oldu. Ekipler yangına müdahale ediyor, köydeki kişiler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yangının sıçradığı köyde 3 yapı alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.

Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangın sebebiyle köydeki 3 yapının alevlere teslim olduğu görülüyor. - KASTAMONU

