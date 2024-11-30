Kastamonu'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Selalmaz köyü Molla Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Çatal'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada ahırda bulunan hayvanlar ile traktör, vatandaşlar tarafından yanmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU