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Kastamonu'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen yangında bir 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında hayvanlar ve traktör vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Selalmaz köyü Molla Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Çatal'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada ahırda bulunan hayvanlar ile traktör, vatandaşlar tarafından yanmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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