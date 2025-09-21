Kastamonu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 65 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Cide ilçesi Nasuh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Gürçay'ı evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden bir süre boyunca göremeyen İstanbul'daki çocukları, durumdan endişe ederek Gürçay'ın komşularını aradı. Gürçay'ın evine giden komşuları kapı açılmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden eve girerek kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Gürçay'ın yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Gürçay'ın cenazesi morga kaldırıldı. - KASTAMONU