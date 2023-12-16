Kastamonu'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Uçar'ın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.
Olay, Taşköprü ilçesi Üstadlar Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Uçar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uçar'ın yaşadığı eve giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde bulunan Mehmet Ali Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme başlatırken, Uçar'ın cenazesi ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU