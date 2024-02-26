Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Yakalanan 47 Kişiden 7'si Tutuklandı

Güncelleme:

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 47 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.G., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan H.C.Ş., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.D., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan U.D., 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan U.Y., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.G., 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.D. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DENİZLİ İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları! İSTANBUL İFTAR VAKTİ | İstanbul'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Sirkeci- Kazlıçeşme raylı hattın durakları nereler? Ücreti ne kadar? MERSİN İFTAR VAKTİ | Mersin'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MARDİN İFTAR VAKTİ | Mardin'de iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURSA İFTAR VAKTİ | Bursa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BALIKESİR İFTAR VAKTİ | Balıkesir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! HATAY İFTAR VAKTİ | Hatay'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MARAŞ İFTAR VAKTİ | Maraş'ta iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! AYDIN İFTAR VAKTİ | Aydın'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! GAZİANTEP İFTAR VAKTİ | Gaziantep'te iftar saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title