Kastamonu'da Yakalanan 47 Kişiden 7'si Tutuklandı
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 47 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan, 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.G., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan H.C.Ş., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.D., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan U.D., 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan U.Y., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.G., 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.D. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU