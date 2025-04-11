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Kastamonu'da Yağış Nedeniyle Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Kastamonu'da yağışla kayganlaşan yolda virajı alamayan hafif ticari araç devrildi. Sürücü S.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde sürücü yaralandı.

Kaza, Abana-Çatalzeytin karayolunda meydana geldi. S.D. idaresindeki 37 AAD 207 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayarak devrildi. Kazada araç sürücüsü S.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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