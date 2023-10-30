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Kastamonu'da Uyuşturucu Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Taşköprü ilçesinde H.E.A'nın üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.