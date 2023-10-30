Kastamonu'da Uyuşturucu Yakalanan Zanlı Tutuklandı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Taşköprü ilçesinde H.E.A'nın üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Taşköprü ilçesinde H.E.A'nın üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa