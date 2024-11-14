Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek, muşta, çeşitli miktarlarda satışa hazır sentetik ecza ve kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir adreste arama yapıldı. Aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet fişek, 1 adet muşta, 14 adet sentetik ecza, 3 adet fişeklenmiş halde toplam 2,15 gram kannabinoid ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Z.Ş. ve H.Ş. isimli şahıslar tutuklandı. Öte yandan, operasyonda yakalanan 3 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU