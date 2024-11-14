Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca, fişekler, sentetik ecza ve kannabinoid maddeleri ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı, üç yabancı şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek, muşta, çeşitli miktarlarda satışa hazır sentetik ecza ve kannabinoid maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir adreste arama yapıldı. Aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet fişek, 1 adet muşta, 14 adet sentetik ecza, 3 adet fişeklenmiş halde toplam 2,15 gram kannabinoid ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Z.Ş. ve H.Ş. isimli şahıslar tutuklandı. Öte yandan, operasyonda yakalanan 3 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

Binlerce öğretmen adayının beklediği tarih belli oldu
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı! Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.