Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Merkez ilçede Y.K. ve Ö.T. isimli şahıslara ait üst, araç ve üç farklı adreste yapılan aramalarda skunk maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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