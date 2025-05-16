Kastamonu'da Uyuşturucu Ticaretine Ceza Yağdı

Kastamonu'da Uyuşturucu Ticaretine Ceza Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yapılan operasyonda 27 bin 944 sentetik ecza hapı ile yakalanan sanıklara, 8 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi. Duruşmada sanıklar uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını savunsa da mahkeme, cezalarla birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 27 bin 944 sentetik ecza hapıyla yakalanan sanıklara 8 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi

Olay, 24 Şubat 2024 tarihinde Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 27 bin 944 sentetik ecza hapı, 3,88 gram taş kokain ile 47 bin 765 TL nakit ele geçirildi.

Olayla ilgili C.Y., H.B., İ.T. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., H.B. ve H.D. tutuklanırken, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen F.İ.'nin ise firar olduğu ve arandığı öğrenildi. Olayın ardından C.Y., H.B., İ.T., F.İ. ve H.D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklanan H.B. de tahliye edildi.

Duruşmada kendilerine savunan sanıklar C.Y., H.B., İ.T. ve H.D., uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını ve herhangi bir şekilde de uyuşturucu ticaretinde bulunmadıklarını söyledi.

Sanıkların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan sanıklardan H.D.'nin 19 yıl 6 ay hapis cezası ile 39 bin TL adli para cezasına, C.Y.'nin 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 19 bin 500 TL adli para cezasına, tutuksuz yargılanan İ.T.'nin 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 16 bin 240 TL adli para cezasına, firar olarak aranan sanık F.İ.'nin ise 18 yıl 9 ay hapis cezası ile 37 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. H.B.'nin ise beraatına karar verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte tutuklu yargılanan sanıklar C.Y., H.B. ve H.D.'nin tutukluluğunun devamına, İ.T.'nin adli kontrol şartlarının devamına ve firar olarak aranan İ.T.'nin de aranmasına devam edilmesi kararını verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trendyol GO'nun Uber'e devrine onay çıktı

Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı

Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.