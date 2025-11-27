Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Kastamonu'da polis tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan A.B., 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, suçlamaları redderken, mahkeme kararıyla hapis cezası verildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından aracında bulundurduğu uyuşturucu maddeyle yakalan şahıs, 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen biliye göre, 22 Mayıs 2024 tarihinde bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta ve araçta bulunan iki şahsın üstünde yapılan aramada, 4,64 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.B. tutuklanırken, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından A.B. ve Ü.A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada kendisini savunan sanık A.B., "Yargılama sürecinde birçok kez ifade verdim ama şimdiye kadar söylediklerim hiç dikkate alınmamış. İddianamede olduğu gibi mütalaa verilmiş. Tanıklar hiç dikkate alınmamış. Ben, kimseye uyuşturucu satmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Uyuşturucu kullandım ve kimseye uyuşturucu satmadım, kimseden para da almadım" diye konuştu.

Sanık A.B.'nin avukatı ise, "Müvekkilimin bu suçu işlemediği tanık ve delillerle ispatlanmıştır. Maddenin miktarı ve bulunuş şekli Yargıtay'ın ceza vereceği kriterlerde değildir. Bong denilen malzeme müvekkilimin uyuşturucu kullandığının göstergesidir. Bu uyuşturucu sattığını göstermez. Müvekkilim, kimseye uyuşturucu satmamış, hatta bazı tanıklarla birlikte uyuşturucu kullanmıştır. Uyuşturucu satışına dair bir delil yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırırken, Ü.A.'nın ise beraatına karar verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
