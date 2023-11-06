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Kastamonu'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş ceza bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı.