Kastamonu'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan 2 Şahıs Tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Kastamonu'da uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş ceza bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı.
Kastamonu'da uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş haber cezası bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahız yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU