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Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanığa 22 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanığa 22 Yıl Hapis Cezası
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Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirirken yakalanan 3 tutuklu sanık, mahkeme tarafından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savunsa da mahkeme heyeti, ağır ceza verdi.

Ankara'dan otomobilin direklerine gizlenmiş vaziyette Kastamonu'ya uyuşturucu getirirken yakalanan 3 tutuklu sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kastamonu- Ankara karayolu polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği "Ceku"'nun arama sırasında verdiği tepki üzerine, otomobilin direk kısmına zulalanmış vaziyette 168 adet uyuşturucu hap, 40,61 gram metamfetamin, 4,09 gram skunk, 1 adet hassas terazi ile 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili A.D., Y.O., Ü.A., K.A. ve E.E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olayın ardından şüpheliler hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaada sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık A.G., "Beraatımı talep ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tek suçum yanlış yerde, yanlış zamanda bulunmaktır. Ben sadece uyuşturucu kullanıcısıyım. Bu maddenin ticaretini yapmadım. 9 aydır tutukluyum. Mağdur oldum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Ü.A. ise, "Cezaevinde bulunduğum sürede ailemde bende mağdur oldum. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Ben, sadece uyuşturucu kullanıcısıyım. Araçta bulunan uyuşturucu ile alakam yoktur. Uyuşturucu ticaretinden elde edilecek paraya ihtiyacım yoktur. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık K.A. da, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Uyuşturucu ile yakından uzaktan alakam yok. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Y.O. ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti kesinlikle yapmadım, uyuşturucu satmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık E.E.İ. de, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların da savunmasını dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar A.G., Ü.A. ve K.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Tutuklu sanık Y.O. ile tutuksuz yargılanan sanık E.E.İ.'nin beraatına karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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