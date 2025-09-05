Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Yargılama Devam Ediyor

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ile yakalanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

edinilen bilgiye göre, 10 Haziran 2024 tarihinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan M.M.Ş.'nin üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 336 gram metamfetamin, 686 adet sentetik ecza hapı, 9,75 gram bonzai hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 56 bin 300 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.M.Ş. tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde M.M.Ş.'nin ifadeleri doğrultusunda A.G. ve R.B.'de gözaltına alındı. A.G. ve R.B. de tutuklandı.

Olayın ardından MM.Ş., A.G. ve R.B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Devam eden yargılamada kendisini savunan tutuklu sanık M.M.Ş., "Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Etkin pişmanlık kapsamında bildiğim bütün gerçekleri, suçun ortaya çıkmasını sağlayacak bildiklerimi mahkemenizde beyan ettim. Karşınızda olduğum için çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık A.G. ise, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, ben uyuşturucu satmadım, böyle bir suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Tutuklu sanık R.B. ise tahliyesini ve beraatını talep etti.

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı da mütalaasını vererek, ilgili suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın verilmesinin ardından savunma yapan sanık M.M.Ş.'nin avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlıktan dolayı kimden aldığını, nasıl aldığını anlatmış, suçun ortaya çıkarılması için tüm bildikleri anlattığını söyleyerek, bu sebeple beraatının verilmesini talep etti. Tutuklu sanık A.G.'nin avukatı da müvekkilinin uyuşturucu kullandığını, ancak satmadığını dile getirerek, tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak beraatine karar verilmesini talep etti. R.B.'nin avukat müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşılık avukatlar süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU