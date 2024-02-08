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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda 3,5 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin ve uyuşturucu içinde kullanılan bir cam düzenek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan S.Ç. isimli bir şahsın üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda 3,5 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içinde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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