Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 547,93 gram bonzai ham maddesi, 2,92 gram metamfetamin, 62,27 gram kannabinoid, 12 adet sentetik ecza hapı, 0,76 gram kenevir tohumu, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 26 adet tabanca fişeği ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU